Vorfall in Schwalmtal : Versuchter Einbruch an der Gladbacher Straße

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die in Waldniel etwas Verdächtiges bemerkt haben. Foto: dpa/Friso Gentsch

Schwalmtal Nachbarn, die ihre Gegend im Blick haben, können so manchen Einbruch verhindern. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelang das an der Gladbacher Straße in Waldniel. Verdächtige Geräusche machten auf zwei Männer am Fenster eines Hauses aufmerksam.

Ein aufmerksamer Nachbar hat einen Einbruch verhindert. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat er gegen 1.15 Uhr an der Gladbacher Straße in Waldniel von einem Nachbarhaus her verdächtige Geräusche gehört. Beim Blick aus dem Fenster sah er zwei Männer, die sich an einem Fenster neben der Eingangstür zu schaffen machten. Auf sein Rufen, was sie dort tun würden, flüchteten die beiden Männer in Richtung Kirche. Aufgrund der Dunkelheit und der Entfernung kann er die Männer nur vage beschreiben. Beide seien dunkel gekleidet gewesen und hätten Kapuzenpullover getragen, wobei einer der Pullover etwas heller gewesen sei als der andere. Eine sofortige Suche verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei bittet um Unterstützung: Wer hat in der Nacht zu Mittwoch in Waldniel im Bereich der Gladbacher Straße oder auch im Ortskern zwei Männer gesehen, auf die diese Beschreibung zutrifft? Hinweise bitte an 02162 3770.

(hb)