Verleihung in Schwalmtal Opernsänger, Bruderschaft und Fotograf bekommen Heimatpreis

Der mit 2500 Euro dotierte Preis ging an den Schwalmtaler Opernsänger Professor Thomas Heyer. In der Begründung der Bewerbung schreibt die 87-jährige Katharina Vahlhaus: „In jungen Jahren hat er viele Darbietungen als Benefizkonzerte zum Erhalt des Schwalmtaldoms gegeben. Schon 20 Jahre findet der internationale Meisterkurs hier statt.“ Sie halte es für etwas ganz Besonderes, diese „große Kunst der Opernmusik in Schwalmtal zu etablieren“. Der überraschte Thomas Heyer bedankte sich herzlich für den Preis. „Für die Sänger aus der ganzen Welt ist Schwalmtal ein ganz besonderer Ort“, betont er. Den Betrag möchte er auch wieder in die Kultur investieren, etwa für die Fahrtkosten der Sänger beim Meisterkurs und in ein neues Projekt.