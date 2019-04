Schwalmtal : Schwalmtaler Vereine gründen Sportverband

Schwalmtal Noch in diesem Jahr soll das neue Gremium ins Leben gerufen werden.

Erstmals trafen sich die Vorsitzenden der sporttreibenden Vereine Schwalmtals mit Vertretern aus Verwaltung und Politik der Gemeinde zum Sport-Dialog. Als Resultat dieses Gedankenaustauschs vereinbarten die Vereinsvertreter die Gründung eines Gemeindesportverbandes. Noch in diesem Jahr soll das neue Gremium ins Leben gerufen und die notwendigen Vereinsstrukturen aufgebaut werden. Die sporttreibenden Vereine sollen einen zentralen Ansprechpartner für alle Belange des Vereinssports in Schwalmtal ernennen, der zudem auch mit überregionalen Sportgremien vernetzt ist.

Im Rahmen des Sport-Dialogs wies der Schwalmtaler Bürgermeister Michael Pesch (CDU) auf die gesellschaftliche Bedeutung des Sports in der Gemeinde hin. „Wir sind eine Sportgemeinde und unterstützen die Vereine in vielfältiger Weise“, so Pesch. Die Kämmerin Marietta Kaikos drosselte die Erwartungen hinsichtlich einer gewünschten Entlastung der Vereine. Die Haushaltslage der Gemeinde gebe das aktuell nicht her, erläuterte sie.