Vorstellungsabend im Rathaus Viele Visionen bei der Kulturbühne in Schwalmtal

Der Ursprung des Vereins war die Idee für ein Kulturprogramm zum 50. Geburtstag der Gemeinde Schwalmtal. Die Pandemie habe verhindert, dass dieser Plan in die Tat umgesetzt wurde, berichtet Lange. Von vielen Seiten, auch von dem jetzigen zweiten Vorsitzenden Thomas Heyer, sei die Idee aufgekommen, aus dem Geburtstagsprogramm ein dauerhaftes Projekt zu machen. Heyer veranstaltet jährlich den Meisterkurs in Waldniel und ist Dozent an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Frankfurt am Main. Lange und Heyer arbeiteten bereits bei der Niederrheinoper „Carmen im Kuhstall“ zusammen. Um Menschen, die Kultur schaffen, eine Möglichkeit zur Vernetzung zu bieten, hat sich die Kulturbühne Schwalmtal gegründet.