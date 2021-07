Demolierungen und entwurzelte Pflanzen : Vandalismus auf dem Friedhof in Dilkrath

Dilkrath Gleich in zwei Nächten tobten sich Vandalen auf dem Friedhof in Dilkrath aus. Die Anwohner sind entsetzt. Die Polizei war vor Ort und ermittelt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag sowie in der Nacht von Samstag auf Sonntag wüteten Vandalen auf dem Friedhof in Schwalmtal-Dilkrath. Wertvolle Figuren wurden zerstört, Pflanzen ausgerissen und Grablichter demoliert. Vor 14 Tagen ereignete sich bereits ein Vorfall, als Pflanzen mit einem Giftmittel kaputt gespritzt wurden. Ob es dieselben Täter waren, ist fraglich. Der Dilkrather Friedhof sah beim letzten Zwischenfall wie ein Schlachtfeld aus. Es gibt viele aufgebrachte und erboste Dilkrather, die für diese Schandtat kein Verständnis haben. „Die Angehörigen stimmt es traurig, dass die letzte Ruhestätte ihrer Verstorbenen so in Mitleidenschaft gezogen wurde“, sagt der Betroffene Willi Giesen. Die Dilkrather sind sehr sehr stolz auf ihren gepflegten Friedhof. Auch die Bruderschaft St. Gertrudis beteiligte sich mit 26 Tonnen Haldensplitt an der Pflege. Der jetzige Schaden wird auf einige Tausend Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt.