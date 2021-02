Trotz Sessionsabsage : Ein Möhn an Altweiber

Schwalmtal Trotz Sessionsabsage will Geschäftsfrau Usch Freitag aus Schwalmtal-Waldniel nicht ganz auf Altweiber verzichten.

Usch Freitag führt in Schwalmtal-Waldniel die Buchhandlung am Dom. Wegen der Corona-Pandemie ist ihr Geschäft geschlossen. Nach Termin können Kunden aber Bestellungen abholen. Am Altweiber-Donnerstag lohnt ein Besuch, denn Freitag will ein Zeichen für den Karneval und die gute Laune setzen.