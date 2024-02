Engagement in Schwalmtal Unterstützung für krebskrankes Mädchen und seine Familie

Für die kleine Lina (Name geändert) ist es eine harte Zeit. Das Mädchen, das das Familienzentrum Anna Polmans in Schwalmtal-Amern besucht und dort viele Freunde hat, kämpft gegen seine Krebserkrankung. Behandelt wird die Kleine von Medizinern im kinderonkologischen Zentrum am Krefelder Helios-Klinikum - eine schwere Zeit für die gesamte Familie.