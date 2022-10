„Tradition lebt vom Mitmachen“ : Warum der St.-Martinszug in Schwalmtal-Unteramern ausfällt

Schwalmtal Sieben Jahre hat Bernd Bischofs sich um die Organisation des St.-Martinszugs gekümmert, stets auf der Suche nach einem Nachfolger. „Mir blutet das Herz“, sagt er. Doch jetzt ist Schluss.

Info Und das sind 20 Umzüge im Gemeindegebiet, die St.-Martinsvereine, Kitas und Schützen angemeldet haben: Den Auftakt bei den St.-Martinsvereinen macht der Verein Vogelsrath/Renneperstraße: Am Freitag, 4. November, beginnt der Fackelzug um 16 Uhr; Treffpunkt ist End. Ebenfalls für Freitag, 4. November, hat die St.-Georgs-Schützenbruderschaft den Umzug organisiert. Die Teilnehmer treffen sich um 17.30 Uhr in Schellerbaum. Für Samstag, 5. November, haben zwei St.-Martinsvereine Umzüge angemeldet: Der Verein aus Lüttelforst und der aus Schier. Die Lüttelforster Kinder können ab 17 Uhr ab Lüttelforst 331 ziehen, die Schierer Mädchen und Jungen ab 17 Uhr vom Schützenheim Schier aus. Für Dienstag, 8. November, hat der neue Vorstand des St.-Martinsvereins Waldniel den Umzug terminiert. Er beginnt um 17.15 Uhr an der Gemeinschaftsgrundschule Waldniel, Sechs Linden 24. Kinder aus Hehler können ihre Fackeln am Mittwoch, 9. November, zeigen. Der Umzug beginnt um 17 Uhr ab der Schule. Für den Martinstag (Freitag, 11. November) gibt es zwei Zug-Anmeldungen: vom St.-Martinsverein Eicken und vom St.-Martinsverein Amern St. Georg: In Eicken beginnt der Laternenzug um 17.15 Uhr, Treffpunkt ist die Kirche Waldnieler Heide; in Amern beginnt er ebenfalls um 17.15 Uhr: Treffpunkt ist die Waldnieler Straße. Für Samstag, 12. November, hat das St.-Martinskomitee Dilkrath den Zug angemeldet. Los geht es ab 17 Uhr von der Nordstraße aus. Die ersten St.-Martinszüge für Kita-Kinder beginnen am Mittwoch, 2. November. Gleich drei Einrichtungen haben sich für diesen Termin entschieden: die Awo-Kita „Nottbäumchen“, Lüttelforster Weg 40, startet um 17.30 Uhr vom Außengelände aus, die Awo-Kita Hoferland, Hoferland 23a, um 17.30 Uhr am Außengelände und auch der Kindergarten Schier, Rieth 18, beginnt um 17.30 Uhr; Treffpunkt ist auch dort das Außengelände. Die Mädchen und Jungen im Kindergarten Lüttelforst, Lüttelforst 94, können am Donnerstag, 3. November, ab 17.15 Uhr ihre selbst gebastelten Laternen zeigen; Treffpunkt ist die Einrichtung. Der Kindergarten Waldnieler Heide, Willy-Rösler-Straße 1, hat für Montag, 7. November, 17 Uhr, seinen Zug ab der Römerstraße terminiert; die Bathanien-Kita St. Gertrudis, Nordstraße 7, startet ebenfalls am Montag, 7. November, ab 17.15 Uhr vom Außengelände aus. Das Bethanien-Familienzentrum „Kaiserpark“, Gangesallee 1, hat sich für Mittwoch, 9. November, entschieden. Sein Laternenzug beginnt um 17.30 Uhr an der Turnhalle. Die Bethanien-Kita St. Michael, Schulstraße 33, hat ebenfalls für Mittwoch, 9. November, den St.-Martinszug geplant. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Außengelände. Auch im Familienzentrum Anna Polmans, Kockskamp 25, und in den kooperierenden Kitas Waldwichtel und DRK-Kita Waldniel, beide Stöckener Weg 1, müssen am Mittwoch, 9. November, die Fackeln fertig sein. Die Amerner Kita-Kinder starten ihren Zug um 17.30 Uhr ab dem Außengelände ebenso wie die Waldnieler Kinder. Die DRK-Kita Vogelsrath, Vogelrath 8, hat den Umzug auf Donnerstag, 10. November, gelegt. Er beginnt um 17 Uhr vom Parkplatz der Kita aus.