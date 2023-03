Oper mit Tapas und Stallgeruch Oper Carmen wird im Kuhstall aufgeführt

Der ehemalige Stall der Gaststätte Wassenberg in Schwalmtal-Vogelsrath wird als Bühne für die tragisch-tödliche Liebe der schönen Carmen zu zwei Männern dienen. Zwei Mal wird die Oper aufgeführt werden: am Donnerstag 19. Oktober und am Freitag, 20. Oktober. Einlass ist ab 19 Uhr (nach Sonnenuntergang), Spielzeit ist von 19.30 bis 21.30 Uhr, inklusive einer Pause nach dem zweiten Akt. Der Abend endet gegen 23 Uhr.