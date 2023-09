Brauchtum in Schwalmtal-Ungerath 20-Jähriger wird neuer Schützenkönig

Nach mehr als zwei Stunden stand zum Vogelschuss bei der St.-Johannes-von-Nepomuk-Bruderschaft Ungerath der Hauptmann aus dem 2019 gegründeten Jägerzug als erster König fest. 45 Minuten hatte das Prozedere unterbrochen werden müssen, weil kein Kandidat da war. Dann fasste sich der 20-jährige Maik Gravendyk ein Herz und schoss den Vogel beim 122. Schuss von der Stange. Unterstützung fand er in Felix Bolten und Konrad Stapf, die er zu seinen Ministern machte. Damit dürfte der Landwirt in der seit 1826 bestehenden Bruderschaft die jüngste Majestät der Vereinsgeschichte sein. Ihn übertrumpft vom Alter her nur der 17-jährige Felix Rosendahl als Königsadjutant des neuen Dreigestirns.