Schwalmtal : Sperrung zwischen Waldniel und Hagen

Symbolfoto. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Schwalmtal Die NEW hatte in einer Pressemitteilung irrtümlicherweise eine Sperrung in Niederkrüchten angekündigt.

Die Roermonder Straße, die zwischen den beiden Gemeinden Niederkrüchten und Schwalmtal verläuft, ist seit Montag wegen Baumaßnahmen für etwa sechs Monate gesperrt. Die Sperrung verläuft auf Höhe der Grenze zwischen Hagen und Waldniel. Dies gab die NEW auf Anfrage unserer Redaktion bekannt. In einer früheren Ausgabe der Rheinischen Post war die Rede von einer Sperrung in Niederkrüchten. Dies hatte die NEW irrtümlicherweise in ihrer Pressemitteilung mitgeteilt.

(RP)