Aktion Hungertuch : Schüler gehen auf Tuchfühlung

Schüler der weiterführenden Schulen in Schwalmtal und Waldniel gestalteten Bilder zur Leitfrage „Mensch, wo bist du?“. Foto: Monika Sartingen-Ludwigs. Foto: Monika Sartingen-Ludwigs

Schwalmtal/Niederkrüchten Niederkrüchten und Schwalmtal beteiligten sich bei Aktion der Hilfsorganisation Misereor.

(RP) Seit 1976 präsentiert das Bischöfliche Hilfswerk Misereor jedes zweite Jahr in der Fastenzeit ein Hungertuch, das von engagierten Künstlern aus aller Welt gestaltet wird. In diesem Jahr lautet der Titel „Mensch wo bist du?“. Gestaltet wurde das Tuch dieses Mal von Künstler Uwe Appold. Dabei hat er sich vor allem mit den Fragen „Wofür stehe ich?“ und „Wofür setze ich mich ein?“ auseinandergesetzt. In Krefeld hat Uwe Appold einen Workshop zu diesem Thema ausgerichtet und wollte die Schüler vor allem zum Innehalten anregen.