Vorfall in Schwalmtal : Unbekannte sprengen Zigarettenautomat in Waldniel

Der Zigarettenautomat an der Heerstraße in Waldniel wurde völlig zerstört. Einzelne Teile landete auf dem Gehweg und der Straße. Foto: Polizei

Schwalmtal Ein Passant entdeckte am Donnerstagmorgen einen aufgesprengten Zigarettenautomaten an der Heerstraße in Waldniel. Die Polizei sucht jetzt Zeugen: Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unbekannte haben an der Heerstraße in Waldniel einen Zigarettenautomaten aufgesprengt. Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Passant am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr einen augenscheinlich aufgesprengten Zigarettenautomaten dort.

Die Einsatzkräfte fanden vor Ort einen vollkommen zerstörten Automaten vor. Abgesprengte Teile lagen auf dem Gehweg und der Straße. Ebenfalls stellten die Einsatzkräfte einige Schachteln Zigaretten sowie etwas Kleingeld sicher.

Vielleicht wurden die Täter gestört und flüchteten, bevor sie alles einpacken konnten. Die Polizei bittet um Hinweise, Ruf 02162 3770.

(biro)