In Schwalmtal-Amern : Diebe knacken Bankautomaten

Schwalmtal Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen Mitternacht und 2 Uhr etwas Verdächtiges gehört oder beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162 3770 entgegen.

In der Nacht zu Donnerstag sind laut Polizei mehrere Unbekannte in den Hit-Markt an der Siemensstraße in Schwalmtal-Amern eingedrungen: Sie erbeuteten Geld aus dem Geldautomaten im Vorraum. Am Freitag gegen 5 Uhr bemerkten Angestellte die Schäden. Während der Spurenaufnahme war die Schellerstraße kurz gesperrt. Vermutlich gelangten die Täter über einen rückwärtigen Feldweg auf das Gelände und beschädigten am Wendehammer den Zaun, der das Gelände umgibt. Zeugenhinweise an: Ruf 02162 3770.