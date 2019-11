Niederkrüchten : Üben für die Weihnachtsmesse in Lüttelforst

Schwalmtal Der St.-Jakobus-Chor stimmt sich auf eine außergewöhnliche Messe am Heiligen Abend ein.

„Dieser Chor macht glücklich“ steht auf einem kleinen handgeschriebenen Zettelchen, das an der Rückseite des Klaviers flattert. eine fast überflüssige Bestätigung: Die etwa 30 Männer und Frauen, die an diesem Montagabend im Pfarrheim in Lüttelforst singen, in der Pause miteinander Geburtstag feiern und lachen, die wirken wirklich glücklich und zufrieden. Rund 600 Einwohner hat Lüttelforst. Fast fünf Prozent davon stemmen den Chor St. Jakobus, den Kantor Bernward Ostendarp leitet.

Nun lädt der Chor alle an Chormusik Interessierten ein, sich an dem Chorprojekt für die Weihnachtsmesse am Heiligen Abend in Lüttelforst zu beteiligen. Vorsingen müsse niemand, ein paar falsche Töne dürfe man sich auch erlauben, wird lachend erklärt. Auf dem Programm steht weihnachtliche Chormusik unterschiedlicher Stilrichtungen aus verschiedenen Jahrhunderten. Die Vorbereitungen haben am 28. Oktober gemeinsam mit dem Stammchor St. Jakobus begonnen – aber ein Einstieg ist immer noch möglich.