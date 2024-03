Laientheater in Schwalmtal Nur eine Leiche, aber viele Mörder

Mehr wird nicht verraten, denn am 16. März um 20 Uhr und am 17. März um 17 Uhr treten die Laienschauspieler in der neuen Spielstätte noch einmal auf die Bühne. Karten können zum Preis von zwölf Euro über Brigitte Winkels telefonisch unter 02163 2360 und Michaela Klingen unter der Nummer 02163 2826 vorbestellt werden. Der Verein hat rund 50 Mitglieder. Theaterbegeisterte Menschen, die ihn auf der Bühne oder eher im Hintergrund unterstützen wollen, sind willkommen.