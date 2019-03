„Nur Zoff mit dem Stoff“: Theaterverein Dilkrath begeistert mit neuem Stück

Witzig, spritzig mit Schwung und Pepp: Die Schauspieler gingen in ihren Rollen voll auf. Foto: Joerg Knappe

Schwalmtal Die Komödie des 1967 geborenen Bernd Gombold hat alles, was ein unterhaltsames, leichtes Theaterstück braucht.

Das Gelächter beginnt schon, als sich der Vorhang zum ersten Mal hebt und die Dilkrather Kirche das Bühnenbild beherrscht. Es endet erst knapp drei Stunden später und mündet in begeistertem Applaus. Im vollbesetzten Saal der Gaststätte Toerschen in Dilkrath zeigte der Theaterverein St. Josef Dilkrath erstmals sein neues Stückes „Nur Zoff mit dem Stoff – Ein Schwank in drei Akten“.