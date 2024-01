Theater in Schwalmtal Schwalmtalbühne spielt Quizshow-Komödie in Amern

Das Besondere an „Es ist alles nur ein Spiel“ sei, dass es mal etwas ganz anderes sei, sagt Weyerbrock. „Oft gibt es Stücke, bei denen die guten Rollen bei den Männern liegen. Stücke, in denen Frauen auch tragende Rollen haben, sind selten“, erklärt er. Und: Alle, die spielen möchten, kommen dieses Jahr auch auf die Bühne. Stücke für so viele Mitspieler zu finden, sei nicht so einfach. Aber in dem aktuellen Stück, das im März aufgeführt wird, stehen zehn Darsteller auf der Bühne, es zwei Bühnentechniker und noch eine Souffleuse.