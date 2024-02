Theater in Schwalmtal Schlotterberg und der Film kommen nach Lüttelforst

„Als der Film nach Schlotterberg kam“ heißt die Komödie von Andreas Kroll, deren Premiere am Donnerstag, 22. Februar, um 19 Uhr in der Event-Scheune der Lüttelforster Mühle zu sehen sein wird. Die Lüttelforster Theatergruppe probt schon fleißig im Pfarrheim und hat einen riesigen Spaß dabei. Es wird noch ein wenig am Text gefeilt und auch am Spiel. „Da müssen wir sehen, ob ihr alle ins Publikum lacht oder wie das besser aussieht, wir brauchen da einen Cut“, weist Hermann-Josef Bonsels bei der Proben beispielsweise die Truppe an.