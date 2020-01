Historie in Hostert : Theater erinnert an Kindereuthanasie

Schwalmtal Was hat der Nationalsozialismus mit der Gegenwart zu tun? Jugendliche der Europaschule zeigten sich nach der Aufführung des „Schutzengelhauses“ betroffen. „So etwas darf sich nicht wiederholen“, meinen sie.

Wenn die Geschichte im eigenen Ort unter die Haut geht, dann werden auch die meisten Jugendlichen still. So auch beim Stück „Das Schutzengelhaus“, das das Theater Mini-Art vor Zehntklässlern der Waldnieler Europaschule in der Achim-Besgen-Halle gezeigt hat.

Thema Lehrerin Astrid Symanski-Pape sagt, dass Kindereuthanasie in Geschichte (Drittes Reich) Thema sei. „Wir versuchen zu zeigen, wie schlimm es war, was damals passiert ist, und aktuelle Bezüge zu schaffen.“ Auch wenn alle die Ausgrenzung, die Vernichtung schlimm fänden, gebe es wieder Tendenzen in der Gesellschaft mit ähnlichen Zügen.

„Das Schutzengelhaus ist nun verlassen. Dann ist alles kaputt gegangen und alles ist vergessen“, beklagt Crischa Ohler. Sjef van der LInden symbolisiert all die Kinder, die dort in „Kotze, Pisse und Kacke“ leben mussten. Das Licht geht aus, Bilder von den Gemäuern der Kinderfachabteilung in Waldniel-Hostert werden gezeigt. Erklärungen werden eingeblendet. Dann harte, klare Worte der Schauspieler. Er: „Da ist ein Junge. Ihm fällt das Gehen schwer, er will nicht. Sie gehen durch eine große Flügeltür, er will nicht weiter.“ Sie übernimmt die Worte, die sich wohl eine Mutter gedacht hatte, die dort ihr Kind auf Anraten abgegeben hat. „Er bekommt eine Spritze zur Beruhigung“, heißt es. „Hier werden sie dir helfen, haben sie gesagt.“ Man hört ihn sprechen: „Ich hab so Weh in meinem Kopf.“ Das Kind wird nach einem Intelligenztest als „bildungsunfähig“ erklärt und der Therapie zugeführt. Das bedeutet nichts anderes, als dass man es langsam vergiftet und einschläfert. Offiziell starb es an einer Lungenentzündung. „Bei geistig tiefstehenden Kindern kann es immer wieder zu Rückfällen kommen. Eine Besserung kann nie mehr erwartet werden“, wird nach einer angeblichen Erkrankung den Eltern erklärt.