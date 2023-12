Theater-Aufführung in Schwalmtal Wie Zeitdiebe Waldniel ins Unglück stürzen

Die Kinder des Ortes bekommen dies als Erste zu spüren. „Früher sind eure Eltern gerne zu mir und Momo gekommen. Heute gucken sie nur noch in diese Geräte in der Hand“, beklagt Beppo Straßenkehrer (Thomas Schaut). Schreinermeister Nicola (Stefan Hellmonds) verspricht Momo, mal wieder Zeit mir ihr zu verbringen. Die Kinder geben nach einer Demonstration auf, werden in das Internet-Internat geschickt. Gigi Fremdenführer (Sebastian Wessel) wird berühmt, seine Managerin (Maike Gottlieb) hält seine Zeit im Auge. Gigi hat alles so satt, will nicht mehr dem zweifelhaften Erfolg, der ihn nicht erfüllt, nachjagen. Doch er steckt zu tief im System fest – und macht schnell noch ein Selfie.