450 Zuschauer in der Besgen-Halle Theater AG zeigt, wie drei Engel für Roquefort einen Fall aufklären

Das von Regisseur Lothar Lange kreierte Stück ist eine Abwandlung des bekannten Films „Aristocats“. In Paris lebt Madame Adelaide (Gisela Michiels), die ihre Katzen als Erben ihres Vermögens bestimmt, was ihrem Butler Edgar (Dr. Christian Platzer) nicht gefällt. Er entführt Katzendame Duchesse und ihre Kinder Bijou (Matilda Werheit), Marie (Ronja Fliegen, Enkelin von Lothar Lange) und Toulouse (Simon Forche). Duchesse (Maike Gottlieb) bekommt Hilfe vom singenden Straßenkater Thomas O‘Malley (Thomas Schaut) und verliebt sich in ihn.