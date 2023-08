2. und 3. September in Schwalmtal „Tage der Kunst“ mit Tauchgängen und Kunst-Schätzern

Die Vorbereitungen laufen, die ersten Kunstwerke haben ihren Platz für die große Ausstellung gefunden: Am Samstag, 2., und Sonntag, 3. September, präsentieren 32 Künstler an 14 Standorten in Schwalmtal ihre Arbeiten. Die 15. „Tage der Kunst“ widmen sich dem Thema „Aqua“, also Wasser. Passend dazu können Besucher im Solarbad in Waldniel an der Schulstraße 54 abtauchen und unter Wasser Kunst gucken. Im Bürgerhaus am Markt in Waldniel hingegen können sie selbst mitgebrachte Werke, etwa Funde vom Dachboden, begutachten lassen: Fachleute von Wettmann Kunstaktionen bewerten dort gratis Kunst, Antiquitäten, Schmuckstücke und Luxusuhren.