Gemeinde vergibt Preis : Schwalmtal sucht Ehrenamtler

Schwalmtal Am Donnerstag, 31. Oktober, läuft die Vorschlagsfrist für den Ehrenamtspreis 2019 der Gemeinde ab.

Sich ehrenamtlich für Schwalmtal einsetzen: Das tun viele Menschen. „Viele Bereiche sozialer Arbeit könnten ohne dieses freiwllige Engagement gar nicht geleistet werden“, sagt schwalmtals Bürgermeister Michael Pesch (CDU). Er will deshalb das Ehrenamt als wichtige Säule der Gesellschaft stärken und möchte Menschen auszeichnen, die sich in Schwalmtal ehrenamtlich engagiert haben und die dazu beitragen, das Leben in der Gemeinde ein Stück lebenswerter zu machen.

Wer nimmt die Vorschläge an? Die Vorschläge mit Beschreibung des Ehrenamts sind per Brief (Gemeinde Schwalmtal, Markt 20, 41366 Schwalmtal) oder E-Mail (sabine.hoepfner@gemeinde-schwalmtal.de) zu richten an die Ehrenamtsbeauftragte Sabine Höpfner. Einsendeschluss ist Donnerstag, 31. Oktober.