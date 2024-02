Am Heidweiher in Schwalmtal Straße gesperrt, weil die Kröten wandern

Die Tiere überwintern in Erdlöchern. Wenn die Temperaturen stimmen, wachen sie aus ihrer Winterstarre auf und ziehen zu den Gewässern zurück, in denen sie geboren wurden. Dort laichen sie ab. Sie sind darauf geprägt, zu ihren Gewässern zurückzukehren. Auf diesen Wegen werden Jahr für Jahr unzählige Amphibien überfahren. Die Bestände nehmen seit Jahren ab, auch in Schwalmtal. Krötenzäune und Absperrungen sowie Hinweisschilder zu den Wanderungen früh aufzustellen, ist wichtig und rettet etlichen Kröten, Fröschen, Lurchen und Molchen das Leben. Denn schon an den ersten wärmeren Tagen gehen die Wanderungen los.