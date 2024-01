Besuch im Rathaus Schwalmtal Süßes für die Sternsinger

„Das ist mein erster offizieller Termin des Jahres 2024“, freute sich Schwalmtals Bürgermeister Andreas Gisbertz über den Besuch einer Gruppe Sternsinger. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Jupp Pascher lauschte er dem Lied „Stern über Bethlehem“, das die jungen Gäste im Rathaus vortrugen. Danach gab es neben einer Spende der Gemeinde Apfelschorle und Süßigkeiten für die Kinder. In Waldniel sind dieses Jahr rund 80 Sternsinger unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ unterwegs, verteilen den traditionellen Segen und sammeln Spenden. Wer sich nicht für einen Segen angemeldet hat, kann diesen in den Kirchen oder im Pfarrbüro abholen.