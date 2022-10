Feuer in Schwalmtal : Starker Rauch durch Kaminbrand

Schwalmtal Am Sonntag wurden der Löschzug Amern und die Drehleiter Waldniel zu einem Kaminbrand an der Roermonder Straße alarmiert. Mit welchen Tipps der wehr Sie sich gegen einen Kaminbrand wappnen können.

Was bei einem Kaminbrand nicht tun sollte: Wasser in den brennenden Kamin schütten. Durch die schlagartige Verwandlung von Wasser zu Wasserdampf kann der heiße Schornstein bersten. Stattdessen sofort die Feuerwehr über die Notrufnummer 112 anrufen (auch per Handy ohne Vorwahl) und informieren Sie den zuständigen Schornsteinfegermeister. Zudem sollte man, wenn ohne Gefahr möglich, leicht brennbare Gegenstände wie Möbel oder Bilder) in allen Stockwerken aus Rauchfangnähe entfernen.