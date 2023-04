Registrierungsaktion Retter für todkranken Schwalmtaler Juppi Weber gesucht

Je fünf Merkmale stammen von Vater und Mutter: „Optimalerweise stimmen alle zehn Merkmale mit dem Patienten überein“, beschreibt Jost. Kommt ein Spender infrage, wird er durch eine subkutane Injektion mit einem Wachstumsfaktor über vier Tage auf die Spende vorbereitet. Das kann zu Hause geschehen. „Für etwa drei bis vier Stunden werden zwölf bis 15 Liter Blut bei einer Apherese über zwei Nadeln in den Armbeugen entnommen, gewaschen und dem Körper wieder zugeführt. Das ist in 50 Zentren in Deutschland möglich“, so Jost. Dann werden Stammzellen extrahiert.