Kultur in Schwalmtal : Gymnasiasten zeigten ihre vielfältigen Talente

Schwalmtal Ein Friedenslied für die Ukraine, Gardetanz und viel Musik: Dafür erhielten Schüler und Lehrer beim Kulturabend am St.-Wolfhelm-Gymnasium viel Beifall.

Früher, so erklärte Musiklehrerin Nina Lobmeyr den Gästen, die in die Aula des St.- Wolfhelm-Gymnasiums gekommen waren, habe es die Schulkonzerte im Frühling gegeben. Jetzt, bereits rund fünf Wochen nach Schuljahresbeginn, bewiesen die Kinder und Jugendlichen verschiedener Jahrgangsstufen ihre Talente vor einem ganz großen Publikum. „Ich hätte nie gedacht, dass die Hütte so voll werden würde.“ So begrüßte Schulleiter Thomas Martens die zahlreichen Besucher des „Abends voller Musik, Tanz und Theater“ in der Achim-Besgen-Halle, der unter dem Motto „Latente Talente“ stand.