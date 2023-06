Schützenfest in Schwalmtal-Schier Königin Birgit setzt auf Wasser

Auch die Königin Birgit Wetzels war in ihren Kleidern am Freitag- und Samstagabend hitzegeplagt. „Ich trinke fast nur Wasser, kaum Alkohol“, erzählte die erst zweite Schützenkönigin in der Schierer Bruderschafts-Geschichte. So steckte sie die Hitze im Festzelt gut weg und feierte bis in die frühen Morgenstunden. Bruder Hubert, der 2017 Schützenkönig in Schier war, stärkt seiner Schwester beim Schützenfest den Rücken. Das machte natürlich auch Ehemann Ernst Wetzels. Mit im Boot der Schützenkönigin sind die beiden Ministerinnen Isa Jansen und Gabi Lika. Uwe Lüning ist dieses Jahr Königsadjutant. Der gesamte Königinnenstaat und die meisten Offiziere sind vom Schützenzug Rote Husaren.