„Gemeinde auf dem Weg zu Verkehrsinfarkt“ : SPD Schwalmtal will ein Verkehrskonzept

Schwalmtal Die SPD will ein Verkehrskonzept für die Gemeinde. Wie darin geplante Firmenansiedlungen und Anregungen von Anwohnern aufgegriffen werden sollen.

Die am 1. September ausgefallene Sitzung des Ausschusses für Planung, Umwelt und Verkehr wird am Dienstag, 29. September, 19 Uhr, als Sondersitzung in der Achim-Besgen-Halle nachgeholt. Das hat die Gemeindeverwaltung mit allen Ratsfraktionen abgestimmt. Auf der Tagesordnung werden alle Punkte der ausgefallenen Sitzung stehen, die ausschließlich dort zur Beratung und zur Abstimmung vorgesehen waren. Dies gilt auch für die Punkte, die bereits auf der Tagesordnung der Ratssitzung vom 8. September standen. Lediglich die Erschließung der geplanten Kita am früheren Weuthen-Areal wurde vorgezogen.