Ortsgruppe in Schwalmtal Sorge um Zukunft des Deutschen Roten Kreuzes

Schon seit 1892 engagieren sich Menschen in und um Schwalmtal für das Deutsche Rote Kreuz. Das soll auch nicht aufhören, das Ziel ist, wieder eine aktive Ortsgruppe zu bilden, die nicht nur die Jugend in Erster Hilfe ausbildet und sinnvolle Freizeitangebote schafft, sondern die auch Veranstaltungen, bei denen ein Sanitätsdienst benötigt wird, erst möglich macht. Seit Februar gibt es in Schwalmtal einen neuen Vorstand, der sich in einer Neustrukturierungs-Phase befindet.