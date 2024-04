Aktion in Schwalmtal Von Honig bis Hund – so bunt war der Frühlingsmarkt

Von der Imkerei Kiwitt wehte ein Duft von weißem Ginster und Lorbeer herüber, alles aus dem eigenen Garten, in dem auch neun Bienenstöcke stehen. „Ein Bienenstock steht an der Heimatstube“, so Imker Günther Laufenberg. „Jetzt finden die Bienen viel Futter, aber so früh wie dieses Jahr waren sie noch nie unterwegs“, hat er festgestellt. Neben zahlreichen Honigprodukten gab es hier auch Quittengelee, auch aus dem eigenen Garten. Geschenkartikel unter dem Motto „alles mit Strick“ gab es bei Michaela Lammich – etwa Kerzenhalter mit einem Engelchen, bei dem am weißen Gipskleid ein Strickbündchen Farbe gibt. Sets mit Kerzen und Mini-Gipskuchenformen in einer Stricktasche seien beliebte Mitbringsel. „Die Kleinigkeiten kommen besonders bei Kindern gut an, so auch die Einkaufsnetze unter dem Stichwort Nachhaltigkeit“, sagte Lammich.