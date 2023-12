Weihnachtsmarkt in Schwalmtal Nikolaus kommt mit 150 Weckmännern nach Amern

Schwalmtal · Der kleine Weihnachtsmarkt der Nachbarschaft an St. Georg in Amern kam wieder sehr gut an. Es gab Gedränge am Glühweinstand und zufriedene Anbieter weihnachtlicher Produkte.

03.12.2023 , 17:30 Uhr

Beim Weihnachtsmarkt in Amern gab es an den Ständen viel zu kaufen, was sich als Weihnachtspräsent eignet. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Birgit Sroka