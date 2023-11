Benefiz-Aktion in Schwalmtal Großes Gedränge beim Martinsmarkt in Waldniel

Reih‘ an Reih‘ stehen dort die Buden und laden zum Stöbern ein. Die Kinderdorffamilien haben reichlich Plätzchen gebacken, ebenso die Mitglieder des Freundeskreises Kinderdorf Bethanien. Es gibt Waffeln und Popcorn, der jetzt schon sehr alte Rollende Jugendtreff Big Bass lädt zum Spielen ein. Kinder basteln mit Play-Mais, warten geduldig beim Kerzenziehen, filzen Igel, Tannenbäume und Baumanhänger. Glitzertattoos werden angeboten, LED-Kugeln gebastelt und Grußkarten stehen im Angebot. Eine Dame aus dem Altersheim hat Puppenkleider genäht, eine andere Kinderpullover gestrickt. Auch gibt es den „Nachlass“ des 2018 verstorbenen Onkel Willi. Er brachte oft aus Idar-Oberstein Halbedelsteine mit, die „Reste“ aus seinem Repertoire werden nun angeboten. Jutta Lingen (83) ist seit 23 Jahren Rentnerin und hat früher 26 Jahre im Kinderdorf gearbeitet. Jedes Jahr steht sie an ihrem Stand und bietet gestrickte Socken, gefilzte Taschen, Hardanger-Decken sowie Marmeladen und 38 Flaschen Likör an. „Das ist die Arbeit eines ganzen Jahres“, sagt sie stolz.