Neue Veranstaltung in Schwalmtal So lief die Premiere der Radmesse

Schwalmtal-Waldniel · Auffällig viele Radfahrer steuerten am Sonntagnachmittag den Marktplatz in Waldniel an. Dort gab’s die erste Fahrradmesse mit einem eigenen Parcours für Kinder und vielen Info-Angeboten für Erwachsene.

08.05.2023, 05:15 Uhr

Auf dem Waldnieler Marktplatz drehte sich am Sonntagnachmittag alles ums Radfahren. Foto: Antje Proemper

Von Sven Witthake

Mehr Fahradfahrer als gewöhnlich fanden am Sonntagnachmittag bei frühlingshaften Temperaturen den Weg zum Waldnieler Marktplatz. Der Grund: die erste Waldnieler Radmesse. An insgesamt sieben Ständen wurden die Besucher über alles rund ums Fahrrad informiert. So war auch die Polizei vor Ort. Nicht, weil jemand zu schnell mit seinem Rad unterwegs war, sondern um Werbung für sicheres Radfahren zu machen. „Vor allem über 65-jährige Pedelec-Fahrer verunglücken schwer im Straßenverkehr, deshalb bieten wir ein Training für Senioren an“, erzählt Udo Berndt von der Polizei Viersen.