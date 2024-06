Brauchtum in Schwalmtal-Amern Viele Kinder, aber keine Pferde beim Schützenfest

Bei den Umzügen machte ein Pagenzug von 30 Jungen und Mädchen mit. „Das freut mich als König besonders, dass bei meinem Schützenfest so viele Kinder mitziehen“, so Jansen. Er stammt aus dem Zug der Amerner Schill’schen wie seine Minister Toni Rosendahl (Finanzen) und Thorsten Estermann (Honneurs). Ihr Zug stellte zum 20-jährigen Bestehen mit Sascha Jansen erstmals einen König. Der aktuelle General Till Oonk (23) kommt ebenfalls aus dem Zug der Amerner Schill’schen. Ihm zur Seite steht Frau Major, Lina Tacken; die 22-Jährige ist neue Brudermeisterin und Geschäftsführerin der Bruderschaft: „Ich wurde vom Frauenzug an die Amerner Schill’schen ausgeliehen.“ Der Vater des Generals und Onkel der Majorin, Marcel Oonk, ist erstmals Hauptmann der 14 grünen Offiziere: „Bisher war ich ein ganz normaler Schütze. Wir sprachen untereinander ab, dass jedes Jahr ein anderer Hauptmann wird.“ Mehr Erfahrung hat Bruderschaftshauptmann Heinz-Peter Brachten, der vor 40 Jahren König war: „Ich mache das mit Unterbrechung seit 18 Jahren.“ Die Reitergruppe ging diesmal zu Fuß. „Das war ein Entschluss des Königshauses, keine Pferde zum Schützenfest einzusetzen. Diese Entscheidung wurde vom Vorstand getragen“, sagte der Schützenkönig.