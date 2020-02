Kommunalwahl in Schwalmtal : Schwalmtal: So ändern sich die Wahlbezirke

Schwalmtal: So ändern sich die Wahlbezirke

Kommunalwahl in Schwalmtal

Für die Kommunalwahl am 13. September mussten in der Gemeinde Schwalmtal sechs von 17 Wahlbezirken geändert werden. Foto: dpa/Silas Stein

Schwalmtal Für die Kommunalwahl am 13. September mussten in der Gemeinde Schwalmtal sechs von 17 Wahlbezirken geändert werden.

Die Mitglieder des Wahlausschusses haben am Dienstag neue Zuschnitt für sechs von 17 Wahlbezirken zur Kommunalwahl am 13. September festgelegt. Die Änderung ist notwendig, weil das Verfassungsgericht Abweichungen von mehr als 15 Prozent in Wahlbezirken von der durchschnittlichen Einwohnerzahl als nicht zulässig eingestuft hat.