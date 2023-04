Weiterbildung in Schwalmtal-Waldniel Was die neue Beratungsstelle und Treffpunkt „Markt 2.2“ bieten

Die ersten Kurse in der Begegnungsstätte starten oder werden von Projektkoordinatorin Barbara Wenzel geplant. „Zurzeit läuft ein Kursus für Smartphone-Einsteiger, je ein weiterer ist für Mai und Juni geplant und auch bereits belegt“, erklärt Wenzel. Sehr groß sei das Interesse auch für den geplanten Handy-Treff, bei dem Einsteiger und erfahrene Nutzer ihr Wissen zu Smartphone und Co. teilen können. Der erste Kursus startet am Montag, 5. Juni, um 10 Uhr; er ist bereits ausgebucht. Wegen der großen Nachfrage kann sich Barbara Wenzel vorstellen, noch eine zweite Gruppe anzubieten.