Smartes Projekt in Schwalmtal Spion im Eimer hilft bei der Müllabfuhr

Bleibt die Frage, welche interessanten Informationen ein Mülleimer oder ein Baum in Schwalmtal denn so sammelt. Beruhigende Antwort: Der Überwachung der Bevölkerung in ihrem Umfeld dienen die Daten nicht. Der Spion im Abfalleimer kümmert sich vielmehr um seinen Gastgeber und misst, wie viel Müll der denn schon geschluckt hat. Über eine Live-Plattform werden die Füllstände regelmäßig der Gemeinde übermittelt. Vorteil dieser Selbstbeobachtung: „Durch die Anbringung von Sensoren in Abfallbehältern brauchen diese, anstatt wie bisher in regelmäßigen Intervallen, von unserem Bauhof nur noch dann entleert werden, wenn es auch wirklich notwendig ist“, sagt die Gemeindeverwaltung. „So können Abfallrouten optimiert und das Sauberkeitslevel gesteigert werden.“