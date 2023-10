Im Dezember in Schwalmtal Drei Weihnachtskonzerte mit den Schwalmtalzupfern

„Endlich wieder Weihnachtszeit“: So lautet diesmal das Motto des traditionellen Weihnachtskonzerts der Schwalmtalzupfer in der Achim-Besgen-Halle in Waldniel. Es findet am Freitag, 15. Dezember um 20 Uhr, am 16. Dezember um 19 Uhr und am 17. Dezember um 16 Uhr statt. Eintrittskarten gibt es wieder ab Anfang November bei allen Mitspielern und im Bürgerservice der Gemeinde Schwalmtal, Markt 20 in Waldniel.