Großprojekt in Schwalmtal : Schwalmtalwerke sanieren Kanalnetz

Schwalmtal Für rund 2,3 Millionen Euro erneuern die Schwalmtalwerke die Kanalisation in Schwalmtal-Wadniel. Das Vorhaben dauert bis Herbst. Das müssen Anwohner jetzt dazu wissen.

Kosten Die neue Kanalisation soll an die Hausanschlüsse angebunden werden. „Wenn ein Hausanschluss kaputt sein sollte, muss der Eigentümer die Kosten tragen“, so Milz. An den Kosten des Vorhabens sind die Bürger indirekt über die Gebühren beteiligt.

Eine über 100-jährige Geschichte verbirgt sich hinter den Abwasserableitungen in Schwalmtal, das macht sich besonders am Zustand der Kanalisation bemerkbar. „Die alten Betonrohre weisen starke Korrosionsschäden auf und haben eine zu geringe Aufnahmekapazität, sodass die Kanäle in vielen Straßen erneuert werden müssen“, erklärt Ralf Milz, Abwassertechniker bei den Schwalmtalwerken.

Mit den ersten Arbeiten wurde bereits am Montag begonnen; das gesamt Projekt dauert vermutlich bis Herbst 2021. Zuerst wird an der Einmündung zur Rettungswache in Waldniel über die Eickener Straße, bis zur Kreuzung Heerstraße gearbeitet. „Des Weiteren wird ein Teil der Kanalisation an der Straße ,Sechs Linden’ erneuert und über der Straße ,Zoppenberg’ an die Kanalisation an der Eickener Straße angebunden“, erklärt Jochen Netzer, Ingenieur der Firma Goldmanns. Zusätzlich solle von der Kreuzung Heerstraße/Eickener Straße aus ein Teil der Rohre in der Heerstraße in Richtung Dülkener Straße erneuert werden. Auch die Wasserleitung in der Heerstraße, zwischen der Dülkener Straße und der Eickener Straße, sei betroffen.