Schützenfest in Schwalmtal Waldnieler feiern mit importiertem Maibaum

Paul Mewißen gehört sozusagen schon zum Inventar bei der St.-Michael-Bruderschaft Kirspel-Waldniel. Jetzt rückte der 64-jährige bei ihr als Schützenkönig in den Mittelpunkt. Unterschiedliche Posten hatte er in der Bruderschaft bereits inne: Blauer Husar, Oberleutnant, Hauptmann, Minister, Königsadjutant. Nun ist er im Zug der Grauen aktiv, die in einigen Kreisen auch „Alpakas" genannt werden. Einmal das Königssilber durch den Heimatort zu tragen, stand nicht auf der Wunschliste von Mewißen. Doch beim Vogelschuss kam es anders, weil partout kein anderer den Vogel abschießen wollte. Gemeinsam mit Königin Christa an seiner Seite, den Ministerpaaren André und Anke Weber sowie Reinhard und Antje Weber sowie Königsadjutant Harald und Kerstin Mewissen amtiert Mewißen nun beim Schützenfest.