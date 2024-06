Brauchtum in Schwalmtal So feiern die Schützen in Ungerath

Kirmesstart ist am Freitag, 14. Juni, um 20 Uhr mit einer Mallorca-Party und Liveübertragung des EM-Fußballspiels Deutschland gegen Schottland. Am Samstag, 15. Juni, um 18 Uhr legen die Ungerather Bruderschaftler einen Kranz nieder. Es erfolgt der Große Zapfenstreich am Ehrenmal in Ungerath. Um 20 Uhr startet der Kirmes-Eröffnungsball mit der „Good Vibes Partyband“. Sonntag, 16. Juni, nach der heiligen Messe im Schwalmtaldom um 9 Uhr ist um 10.30 Uhr die Königsparade auf der Ungerather Straße. Danach klappern die Holzschuhe zum Klompenball mit DJ Marc. Am Montag, 17. Juni, ist um 9 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der evangelischen Kirche mit Agape-Mahl. Ab 20 Uhr feiern die Ungerather Bruderschaftler mit Gästen im Festzelt zu Ehren des Königshauses. Beim Galaball unterhält die Good Vibes Partyband.