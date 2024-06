Brauchtum in Schwalmtal So feiern die Schützen in Hehler

Party“ mit den DJ's „Party Boys" im Festzelt. Im gemütlichen Biergarten und auf der Area 2 mit Bühne und Tanzfläche unter den neuen Großfallschirmen sollen weitere DJs für beste Partystimmung sorgen. Am Samstag, 6. Juli, nach dem Vogelschuss wird der Abend mit der „Long-Hot-Saturday-Night“ ab 20 Uhr auf zwei Areas fortgesetzt. Cocktails, DJ’s sowie die Band „Plan B“ im Zelt sollen für ausgelassene Stimmung sorgen. Am Sonntag, 7. Juli, beginnt die Schützen-Messe um 9.30 Uhr in der Kirche St.-Mariae-Himmelfahrt. Sie wird musikalisch von der Hardter Blasmusik und der Dudelsackkapelle „The MacKenzie Pipe Band“ gestaltet. Nach dem Marsch zur Parade an der ehemaligen Grundschule beginnt um 12 Uhr die „Große Schützen-Party XXL“. Ein Frühschoppen mit Blasmusik und der „Roland Brüggen Partyband“, eine große Nachmittags-Zeltparade und die „Hehler Top 100" ab 18 Uhr runden das Programm ab.