Registrierungsaktion in Schwalmtal Schützen suchen Stammzellspender

Die Bruderschaften und andere Vereine machen lebhaft Werbung für die Registrierung in den sozialen Netzwerken. Frank Campen ist optimistisch, dass viele Menschen am 16. April in die Achim-Besgen-Halle kommen. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass in Schwalmtal so etwas geschieht. Die St. Michael Bruderschaft Kirspel-Waldniel hat 2015 beim Vogelschuss eine solche Aktion durchgeführt. 2020 wurde ein weiterer Aufruf zur Typisierung in Waldniel gestartet. Also werden schon einige Menschen in Schwalmtal und Umgebung in der Spenderdatei vermerkt sein. Daher ist es wichtig, das Einzugsgebiet zu vergrößern. Frank Campen berichtet, dass der Bürgermeister von Schwalmtal zugesagt hat, befreundete Bürgermeister aus den Nachbarstädten über die Aktion zu informieren und ihre Bürger zu motivieren, sich als Stammzellspender registrieren zu lassen.