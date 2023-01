Erinnern an Opfer der Nationalsozialisten Schwalmtaler Schüler klagen Täter aus NS-Zeit an

Die Liste der Angeklagten war lang. So viele Menschen, die alle ein Stück Verantwortung für dieses Verbrechen auf sich geladen haben. „Hebammen und Ärzte meldeten alle Fälle von Behinderungen an Bezirksleiter. Von dort erfolgte nach einer kurzen Untersuchung oft sehr schnell die Einweisung in die Kinderfachabteilung“, schilderten die Jugendlichen. Namentlich werden Ärzte und Pflegerinnen genannt, die sich durch ihr Verhalten schuldig machten. Etwa Dr. Hildegard Wesse, von 1941 bis 1943 Leiterin der Männerabteilung, übergangsweise auch der Kinderabteilung Waldniel Hostert und von 1943 bis 1945 Leiterin der Frauen- und später Kinderabteilung in Uchtspringe. „Sie wird für ihren Eifer bei der Behandlung der Patienten belobigt und erhält eine finanzielle Zuwendung. Unter ihrer Leitung erfolgt die Ausdehnung des Euthanasieprogramms auch auf den Erwachsenenbereich“, beschrieben die Jugendlichen. Die Täter hätten alt werden dürfen, den Menschen in ihrer Obhut habe man ein langes Leben verwehrt.