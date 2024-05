Feier in Schwalmtal-Hostert Schüler und Gewerkschaft gedenken der NS-Opfer

Für Klaus Neufeldt, DGB-Kreisvorsitzender, ist die Feier an der Gedenkstätte in Schwalmtal-Hostert nicht nur eine Gelegenheit zu erinnern, sondern auch zu mahnen. „Dieser Ort erinnert an 500 unschuldige Frauen, Männer und Kinder mit körperlichen, psychischen und geistigen Handycaps, die unter dem Deckmantel der pflegerischen Fürsorge umgebracht wurden. Damit so etwas nie wieder passiert, brauchen wir eine wehrhafte Demokratie, gerade in Zeiten wie diesen, wo Rechtspopulisten und Rechtsextreme europaweit die demokratischen Staaten bedrohen und angreifen, in den Parlamenten wie auch zum Teil gewalttätig auf den Straßen", sagt Neufeldt. In Hostert zu gedenken, heiße, sich für eine starke Demokratie, für Frieden, Vielfalt und Freiheit einzusetzen. Das taten am 8. Mai, dem Jahrestag der Befreiung Deutschlands vom NS-Regime, mit ihm 21 Schüler der Gemeinschaftshauptschule Schwalmtal, des Clara-Schumann-Gymnasiums und der Gesamtschulen Nettetal und Viersen sowie der stellvertretende Schwalmtaler Bürgermeister Jupp Pascher.