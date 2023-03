Umweltprojekt in Schwalmtal Schüler forschen zum Kranenbach

Der Umweltbus, der am Mittwoch Halt am Parkplatz am Kaiserpark machte, ist mit allem ausgestattet, was ein kleines Labor so braucht, etwa mit Pipetten, Petrischalen und Mikroskopen. Und so prüfen die Nachwuchsbiologen aus der zehnten Klasse der Waldnieler Realschule, was in dem Bach so los ist, etwa, welche Tiere und Pflanzen im Kranenbach zu Hause sind.