Engagement in Schwalmtal : Spende für Löschzug Amern

Schwalmtal Ruth Voigt hat das Geld, das bei der Beerdigung ihres Mannes, Unterbrnadmeister Rainer Voigt zusammen kam, an den Löschzug Amern gespendet.

Über eine großzügige Spende in Höhe von 500 Euro freut sich der Amerner Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Schwalmtal. Ruth Voigt, Witwe des Mitte Juli gerstorbenen Unterbrandmeisters Rainer Voigt, überreichte am Gerätehaus in Amern den Betrag an Oberbrandmeister Arno Adrians. „Mein Mann kam aus Troisdorf, war da schon, wie sein Vater, in der Freiwilligen Feuerwehr. Die Familie wohnte damals über dem Gerätehaus“, erzählt Ruth Voigt, die mit ihrem Mann 2013 nach Amern zog. Rainer Voigt wurde in der Grabeskirche beigesetzt. „Grabpflege ist dort nicht notwendig. Darum wollten wir das Geld, das bei der Beerdigung gespendet wurde, an die Feuerwehr geben“, sagt sie.